الكشف عن حصيلة "اشتباك بابل"

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "لاحق لخبر حادث محافظة بابل، ومن خلال الوصول إلى محل الحادث ومتابعة المصابين، فقد تبين إصابة 3 طالبات ، كما اصيب 3 مواطنين آخرين ومقتل المتهم فقط الذي هو من أرباب السوابق، ومازالت الإجراءات القانونية مستمرة".وقبل قليل، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بياناً حول ملابسات عملية خطف وقتل وقعت أمام جامعة بابل.وقالت الوزارة في بيانها، إنه "بعد اخبار ورد من ذوي احد الأشخاص في محافظة بابل، بشأن محاولة ولده قتل شخص أمام احد البنوك في المحافظة، شرعت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع الجريمة".وأضافت، أن "المتهم قام بإطلاق النار باتجاه الشرطة ولاذ بالفرار، وقام بإشهار السلاح على صاحب عجلة مارة بالطريق تقل عدد من الطالبات وانزل إحداهن. واجبر سائق العجلة على الترجل منها وقام بقيادتها مما دفع رجال الشرطة إلى ملاحقته، وقد حصل تبادل إطلاق النار بين المتهم ومفرزة من قوات الشرطة، أسفر عن قتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين".ووجه وزير الداخلية، وفق البيان، "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المفرزة والمتهم وإيداعهم التوقيف، وإرسال لجنة تحقيقية للتحقيق في الحادث، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".