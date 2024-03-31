ليلة ساخنة ودامية في بغداد وذي قار.. 4 حوادث اشتباكات واغتيالات خلال ساعات

وكشفت مصادر محلية وامنية، عن اغتيال الشاعر فلاح البدري قرب علوة المخضر في الناصرية، من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية.وفي ذي قار ايضًا، تم استهداف منزل مدير أملاك بلدية الناصرية بعبوة ناسفة تسببت بإحداث اضرار في واجة المنزل من دون وقوع خسائر بشرية.وفي حادث منفصل في ذي قار أيضا، نجا الاستاذ الجامعي في كلية الاعلام بذي قار مقدام الماجد من محاولة اغتيال من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية في مدينة الناصرية.وإلى بغداد، حيث وقع حادث اشتباك بين قوات من الشرطة الاتحادية ومسلحين في منطقة كسرة وعطش الصناعية بمدينة الصدر شرقي بغداد.وقالت مصادر امنية، ان قوة امنية دخلت الى منطقة كسرة وعطش لتنفيذ واجب مصادرة عجلات غير اصولية وقطع غيار لعجلات، وحصلت اشتباكات وتبادل اطلاق نار مع الجهة الرافضة لتسليم العجلات.وبينما تم ارسال تعزيزات الى المنطقة للسيطرة على الوضع فجرًا، تضاربت المعلومات بين تسجيل 3 إصابات بينهم منتسب، وبين وقوع شهيد في صفوف القوات الأمنية.