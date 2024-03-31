قصة مثيرة لسرقة مبتكرة في بغداد.. استأجر محلا مجاورا لصائغ ودخل عبر الجدار!

وجاء في الصحيفة بعددها الجديد وتابعته السومرية نيوز، انه في منتصف العام الماضي، عائلة مكونة من شخص شاهد اعلانا عن محل معروض للايجار يجاوره محل ذهب في بغداد، فتبلورت فكرة السرقة لديه واستعان بشقيقته وزوجها الذين قدموا من احدى المحافظات الى بغداد للاشتراك بالعملية.وأوضحت الصحيفة، ان العائلة قامت باستئجار المحل ومن ثم افتتاحه كمخبز، وقاموا بمراقبة صاحب محل الذهب الصائغ، لمعرفة أوقات قيامه بفتح واغلاق المحل.وعند قدوم موعد التنفيذ، احتاجوا للتمويه فقاموا بتشغيل مولدة بصوت عالٍ امام المحل، ليتمكنوا من حفر الجدار من الداخل دون ان يشعر بهم احد، وتمكنوا بالفعل من سرقة 13 كيلوغرام من الذهب وحتى أجهزة الكاميرات والمراقبة.وتنقلوا عدة أيام باستئجار منازل واستبدالها، قبل ان يتم القاء القبض عليهم، وتم حكمهم بالسجن 10 سنوات.