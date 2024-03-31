الشرطة النهرية تنتشل جثة شاب من نهر الديوانية

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الشرطة النهرية تمكنت، اليوم، من انتشال جثة شاب قضى غرقا في نهر الديوانية".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة لم يظهر عليها اثار تعذيب او اطلاقات نارية او خنق، ويرجح ان الشاب أقدم على الانتحار"، مشيرا الى ان "الشرطة فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".