لعبة "محيبس" تنتهي بشجار واصابات باطلاق نار في صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "شجار اندلع بعد انتهاء لعبة المحيبس وأثناء الاحتفال في قضاء الشرقاط شمال صلاح الدين ما أدى إلى تدخل القوات الأمنية في المدينة بعد إصابة ثلاثة من المحتفلين بالإطلاقات النارية".وأضاف، انه "تم نقل المصابين الى للمستشفى لتلقي العلاج".