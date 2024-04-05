بغداد.. خمسة مصابين بينهم ضابط خلال محاولة اعتقال شخص

أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة خمسة أشخاص بينهم ضابط خلال محاولة اعتقال شخص شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن “ضابطا برتبة نقيب بالشرطة الاتحادية أصيب بجروح مع 4 مواطنين جراء اندلاع اشتباك مسلح في منطقة الفضيلية”.



وأضاف المصدر أن “الاشتباك وقع بين مسلحين والقوات الأمنية أثناء محاولة تنفيذ الاعتقال لشخص”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.