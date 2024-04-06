خلاصة العمليات الامريكية ضد داعش خلال الربع الأول من 2024: "مخاوف من إطلاق السجون"

وقالت القيادة المركزية الامريكية، في خلاصة العمليات في العراق وسوريا من يناير الى مارس 2024، أي الربع الأول من العام الحالي، انها ‏نفذت بالتعاون مع شركاء مهمة دحر تنظيم داعش، قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية، ما مجموعه 94 مهمة لهزيمة التنظيم ادت إلى مقتل 18 من عناصر داعش واعتقال 63 في الفترة من يناير /كانون الثاني حتى مارس/آذار.وأوضحت القيادة انه، في العراق أسفرت 66 عملية مشتركة عن مقتل 11 عنصراً من عناصر تنظيم داعش واعتقال 36 عنصراً من عناصر التنظيم، اما في سوريا أسفرت 28 عملية مشتركة عن مقتل سبعة عناصر من التنظيم واعتقال 27 عنصراً اخرين.‏وأشارت الى ان الملاحقة المستمرة لحوالي 2500 من مقاتلي تنظيم داعش في جميع أنحاء العراق وسوريا هي عنصر حاسم في الهزيمة الدائمة للتنظيم.وبينت انه على نفس القدر من الاهمية هي الجهود الدولية المستمرة لإعادة أكثر من 9000 معتقل داعشي في مرافق الاحتجاز في سوريا، وعودة وإعادة تأهيل ودمج أكثر من 45000 فرد وعائلة من مخيمي الهول وروج، تدعم القيادة المركزية الأمريكية جهود الولايات المتحدة لمواصلة الضغط المستمر للتصدي لتهديد داعش المستمر.‏قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "نحن ملتزمون بالهزيمة الدائمة لتنظيم داعش بسبب التهديد الذي يشكله على المستويين الإقليمي والعالمي، نواصل تركيز جهودنا تحديداً على استهداف عناصر داعش الذين يسعون إلى القيام بعمليات خارجية, خارج العراق وسوريا بالاضافة الى هؤلاء الذين يحاولون إخراج أعضاء تنظيم داعش المحتجزين في محاولة لإعادة تشكيل قواتهم"، مشيرا الى ان "هزيمة هذا التهديد تتطلب ضغطًا مستمرًا من شركائنا والتحالف".