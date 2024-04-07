عودة استهداف الامريكان بعد شهرين من التوقف.. مسيرات وصواريخ تضرب التنف وكونيكو

وهاجمت طائرتان مسيرتان انتحاريتان على الأقل، فجر الأحد 7 أبريل/ نيسان ، قاعدة "التنف" التابعة للجيش الأمريكي في منطقة الـ (55 كم) على (الحدود السورية- العراقية- الأردنية) أقصى ريف محافظة حمص الشرقي، وحاولت القوات الأمريكية حاولت التصدي للطائرات عبر دفاعاتها الجوية التي تنتشر في بمحيط قاعدة "التنف"، مع معلومات تمكنها من إسقاط إحدى الطائرات المهاجمة، بحسب سبوتنك.من جانب اخر، تعرضت منطقة القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي، لقصف صاروخي بعد منتصف ليل السبت – الأحد، ناجم عن استهداف محيط القاعدة بصاروخ واحد على الأقل، حيث سمع دوي انفجار في المنطقة، وسط انتشار من قبل القوات الأمريكية داخل القاعدة، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان.