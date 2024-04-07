الداخلية تؤشر انخفاض "الدكات" العشائرية بنسبة 77% وارتفاع الانتحار 2%

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده في محافظة نينوى وحضرته السومرية، إن "الإحصائية الرسمية لوزارة الداخلية للأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، سجلت انخفاض جرائم القتل العمد بنسبة 26%، كما انخفضت جرائم الشروع بالقتل بنسبة 19%، في حين انخفضت المشاجرات العشائرية التي يتخللها اطلاق نار بنسبة 25%".وأضاف ميري، أن "الدكات العشائرية انخفضت ايضا بنسبة 77% نتيجة الجهود التي بذلتها الوزارة إضافة الى جهود الجهات القضائية"، مشيرا الى ان "جريمة الانتحار سجلت ارتفاعا بنسبة 2%".وتابع ميري، أن "جريمة السطو المسلح انخفضت بنسبة 73%، كما انخفضت جريمة التسليب بنسبة 9%"، مشيرا الى ان "مجموع الحوادث الأمنية في العراق انخفضت بنسبة 5% مقارنة بعام 2023".