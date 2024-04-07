الأمن الوطني يعلن تفكيك شبكة إبتزاز يقودها إرهابي خارج العراق

وذكر بيان للجهاز ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية عن وجود أحد الأشخاص يقوم بابتزاز المواطنين في محافظة نينوى، تم استحصال الموافقات القضائية بنصب كمين للإطاحة به متلبساً بالجرم المشهود".وأضاف، أنه "عند القبض على المتهم المذكور تبين أنه يعمل سائقاً يقوم بإيصال الأموال إلى محافظة كركوك وبدلالته وبالتنسيق مع مفارز الجهاز في كركوك تم القبض على الشخص المسؤول عن استلام الأموال وهي امرأة تبلغ من العمر (٥٢) عاماً، وبعد التعمق بالتحقيق تبين أن المتهمة تقوم بإرسال الأموال مرةً أخرى إلى نينوى لمتهم آخر- جرى القبض عليه أيضاً، يقوم بتحويلها إلى شخص تبين أنه يعمل ضمن عصابات داعش الإرهابية ويسكن خارج العراق، حيث يقوم باختراق حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازهم مقابل مبالغ مالية كبيرة".وأتم البيان، أنه "جرى تقديم المتهمين إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون".