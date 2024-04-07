بالفيديو.. الإطاحة بعصابة للسطو المسلح في البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه “بعد ورود اخبار عن تعرض أحد المحال التجارية في منطقة الجزائر الى عملية سطو مسلح على الفور وجه قائد شرطة محافظة البصرة اللواء لطيف عبدالرضا السعد بتشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الاجرام بأشرافه شخصياً".وأضافت: "بعد البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل فريق العمل، حيث اسفرت الجهود بالإطاحة بالجناة (متهمين اثنين) وضبط ادوات الجريمة ".وأشارت القيادة، الى انه "تم تدوين اقوال المتهمين وقد اعترفا بارتكابهم عدة عمليات سطو مسلح ".وأوضحت: "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل".