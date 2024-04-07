بسبب رشوة.. السجن 4 سنوات لضابط كبيـر في جهاز الأمن الوطنيّ

وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، أنَّ محكمة جنايات بابل - الهيئة الثالثة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت قرار حكمٍ حضوريّ بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ على عميدٍ في جهاز الأمن الوطني، على خلفيَّة قيامه بطلب رشوةٍ من أحد المُواطنين؛ لقاء تعيينه في أحد الأجهزة الأمنيَّة.وأوضح أنَّ محكمة جنايات بابل، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فقرَّرت الحكم وجاهياً على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ، وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها ثلاثة ملايين دينار، استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٨) من قانون العقوبات.من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في السادس من آذار الماضي عن تمكُّنها من الإيقاع بالمُدان، وضبطه مُتلبّـساً باقتراف جريمة الرشوة، مشيرةً إلى أنَّ المُدان اتفق مع أحد المُواطنين على دفع مبلغ ثمانية آلاف دولارٍ أمريكيٍّ لقاء تعيينه، فيما تمَّ ضبطه أثناء تسلُّمه مبلغ الدفعة الأولى من الرشوة البالغ مقدارُها ألفي دولار.