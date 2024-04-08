في ذي قار.. مسلحون يهاجمون طالباً ويردوه قتيلاً

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طالباً في السادس الإعدادي قتل من قبل مجهولين أطلقوا عليه النار بثلاث رصاصات أمام شارع الوشاح التابع لناحية الفضلية".

وأضاف المصدر أنه "لم يعرف حتى الآن معرفة أسباب مقتله"، مشيراً الى أن "قوة من الشرطة طوقت مكان الحادث وتم نقل جثة المجني عليه إلى الطب العدلي".