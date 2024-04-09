الدفاع التركية تعلن تحييد 4 عناصر من "بي كي كي" شمال العراق

وذكرت الوزارة عبر حساباتها على مواقع التواصل أن الجيش التركي رصد العناصر في منطقتي متينا قبل أن يحيّدهم، زاعمة مواصلة دك معاقل الانفصاليين.وتنفذ تركيا عمليات بحجة مكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.وسجل العراق مؤخراً، أكثر من 22 ألف خرق أمني للجانب التركي تجاه الحدود العراقية، في الوقت الذي قدّم العراق أكثر من 16 ألف مذكرة احتجاج، وذلك وفقاً للجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي.