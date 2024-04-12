مقتل واصابة منتسبين بعد مواجهة مسلحة مع تجار مخدرات في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "قتل منتسب في مديرية المخدرات اثناء تأدية الواجب فجر اليوم في قضاء ابي الخصيب بمحافظة البصرة".وأضاف: "المنتسب من شعبة مكافحة المخدرات بالإضافة الى اصابة اخر إثر مواجهة مسلحة مع تاجر للمخدرات فيما تمكنت القوة من اعتقال شخص دون ذكر المزيد من التفاصيل".