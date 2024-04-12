بعد عمليات تسليب وحوادث جنائية.. نائب يوجه مطالبة لمحافظ البصرة

وقال الخزعلي، في منشور له على منصة "أكس"، "بعد الاستقرار الامني المميز لمحافظة البصرة بجهود القوات الأمنية، بدأت مؤخرا عمليات تسليب وحوادث جنائية في اكثر من منطقة".وأضاف، "ادعو القوات الأمنية كافة لتحمل مسؤولياتها وعلى المحافظ رئيس اللجنة الأمنية (أسعد العيداني) ان يكون له حضور في متابعة الملف الامني وتفعيل ملف الكاميرات الذي تأخر كثيراً".