في البصرة.. الأمن يشتبك مع متورطين بالمخدرات وهذه الحصيلة

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود اشتباكات مسلحة في محافظة البصرة"، مبيناً أن "دورية من شعبة مخدرات أبي الخصيب خرجت بواجب وأثناء محاولتها استيقاف دراجة نارية يستقلها ثلاثة أشخاص لوجود حالة شك بهم، وعند تفتيشهم قام أحدهم بإطلاق النار وحصل إطلاق نار متبادل".وأوضح، أن ذلك أدى إلى "استشهاد منتسب وإصابة آخر، وطوقت القوات الأمنية محل الحادث وألقت القبض على متهمين، وما زالت تطارد متهماً ثالثاً له علاقة بالحادث أيضاً".