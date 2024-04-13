جاء لزيارة الكاظمين (ع).. مراسم تشييع تقتل بصرياً في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت قوة من قيادة شرطة محافظة بغداد الكرخ من القاء القبض على متهم قام بإطلاق النار خلال مراسم تشييع، مما تسبب بقتل مواطن من أهالي محافظة البصرة (رحمة الله تعالى عليه) كان قادما لزيارة العتبة الكاظمية المقدسة في العاصمة بغداد".وأضافت، انه "اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فضلاً عن عدد من الأشخاص الذين كانوا يحملون الأسلحة النارية خلال هذا التشييع".وحذرت القيادة، بحسب البيان، "الأشخاص الذين يقومون بإطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي"، مشيرة الى انه "ستقوم الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية بالقبض على كل من يقدم على هكذا أفعال خارجة عن القانون".