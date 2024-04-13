مقتل سائق "دليفري" في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن " سائق دراجة دليفري تم قتله قبل قليل بنيران مسلحين في منطقة الجبيلة وسط البصرة".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية حضرت الى مكان الحادث"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.