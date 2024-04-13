سماع دوي انفجارات في أطراف أربيل

أفاد مصدر أمني، فجر الأحد، بسماع دوي انفجارات في أطراف أربيل شمالي العراق.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم سماع أصوات انفجارات في أطراف أربيل".

وأضاف المصدر أن "هناك أنباءً عن اطلاق صفارات الانذار في القنصلية الأمريكية في أربيل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وبدأت إيران، مساء السبت، هجوماً على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة، بعد تحذيرات من رد إيراني انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير بمجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.