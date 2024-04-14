سلطة الطيران المدني تعلن اعادة فتح الاجواء العراقية للطائرات

وذكرت سلطة الطيران في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم فتح الأجواء العراقية امام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد".وأكدت أن "فتح الأجواء العراقية جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق".وكانت سماء العراق قد تم اخلاءها مع بدء الهجوم الايراني بعد الساعة الحادية عشر والنصف من مساء امس السبت، وبشكل تدريجي، والغاء بعض الرحلات واعادة بعض الطائرات التي كانت في طريقها الى العراق.