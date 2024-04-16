10 الاف عن كل يوم.. البرلمان ينظر بمقترح "بيع الحريّة" للمحكومين

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي إنَّ رئاسة مجلس النواب وافقت على المقترح وأدرجته في جدول الأعمال"، مبينا ان مقترح القانون يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات الحقَّ بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة، تم تقديره بعشرة آلاف دينار عن كل يوم.وأشار الى ان المقترح اشترط أن يكون المحكوم مداناً بجرائم بسيطة، مع شرط التنازل من أصحاب الحقّ الشخصي، بينما تم استثناء المشمولين بقانون العفو سابقاً، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم أخرى.