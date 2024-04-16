طائرات بـ140 مليون دولار.. البنتاغون يوافق على صفقة عسكرية مع العراق

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الامريكية البنتاغون، فأن الصفقة تتضمن بيع طائرات دعم لوجيستي وتدريب بكلفة تقديرية تبلغ 140 مليون دولار.وأوضح البنتاغون إن التدريب والدعم ينطبقان على أسطول الطائرات العراقية من طراز C-172 وAC/RC-208، وسيكون المقاول الرئيسي للصفقة شركة نورثروب جرومان.ويجري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة الى واشنطن على رأس وفد مكون من 130 شخصًا متخصصا بقطاعات مختلفة، في زيارة بدأت يوم 13 نيسان الجاري وتستمر حتى 19 من الشهر ذاته.