طائرات F16 تدمّر أوكارًا لداعش بداخلها 5 ارهابيين شرق صلاح الدين

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز جهاز مكافحة الإرهاب ومديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط وإشراف خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنوا من تزويد طيران القوة الجوية بمعلومات دقيقة عن هدف مهم".وتابع: "إذ نفذ صقور الجو الغيارى ضربتين جويتين ناجحتين باستخدام طائرات F_16 ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين وديالى لاستهداف هذا المكان".وأشار إلى أن "العملية أسفرت عن تدمير أوكار لداعش بداخلها (5) عناصر إرهابية".