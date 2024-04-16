المشتركة تعلن مقتل 5 عناصر من داعش شرق صلاح الدين

وذكر بيان للقيادة، ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمراراً للعمل الأمني المهني الميداني، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بتفتيش مكان الضربات الموجعة التي نفذتها طائرات F_16 ضمن قاطع قيادة عمليات شرق صلاح الدين والتي جاءت بعد متابعة ومراقبة متواصلة ولمدة ستة أيام من قبل الأبطال في خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وتواجد ميداني من الشجعان في مديرية الاستخبارات العسكرية، إذ عثر الغيارى في جهاز مكافحة الإرهاب من خلال البحث الدقيق ورغم وعورة وصعوبة المنطقة على خمس جثث لعصابات داعش الإرهابية".وأشار البيان، إلى أن الضربات الجوية أدت أيضاً إلى "تدمير أسلحة ومعدات مواضع وأنفاق ومواد لوجستية كانت تستخدم من قبل هذه العناصر الإرهابية التي رحلت إلى مصيرها المحتوم جهنم وبئس المصير، فضلاً عن تدمير هواتف والعثور على خمس قطع سلاح ومستمسكات وأوراق وخطوط هواتف".