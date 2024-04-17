السوداني: لا توجد تقارير عن انطلاق طائرات وصواريخ من العراق نحو الكيان الصهيوني

وقال السوداني لوسائل اعلام أمريكية، إن "بغداد لم تتلق أي تقارير أو مؤشرات على إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من العراق خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل".وأضاف السوداني ان “موقفنا واضح من عدم السماح بزجّ العراق في ساحة الصراع ونحن ملتزمون بهذا”.وأطلقت إيران يوم السبت أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ ضد منشآت إسرائيلية في الأراضي المحتلة، في أول هجوم مباشر لها على البلاد، ردا على غارة جوية إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق في 11 أبريل أدت إلى مقتل ضباط عسكريين كبار.وبعد الهجوم، اكدت تصريحات عسكرية أمريكية وإسرائيلية، ان بعض الطائرات المسيرة والصواريخ انطلقت من العراق، الامر الذي طرح تساؤلات ومخاوف عن إمكانية شمول العراق بالرد الإسرائيلي المحتمل على ايران.