العثور على حطام طائرة مسيرة جنوب غربي النجف

عثر اليوم الأربعاء، على حطام طائرة مسيرة جنوب غربي النجف.

وقال مصدر امني لـ السومرية نيوز، انه "تم العثور على حطام طائرة مسيرة في ناحية شبجة ستين كيلو جنوب غربي غرب محافظة النجف".



وأضاف، انه "تم استلامها من قبل الأمن الوطني".