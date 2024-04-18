العثور على جثة امرأة قرب مكب للنفايات جنوب شرقي بغداد

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الشرطة المحلية وبعد بلاغ من احد المواطنين، عثرت على جثة امرأة مذبوحة قرب مكب للنفايات بمنطقة النهروان جنوب شرقي بغداد".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا في الحادث".