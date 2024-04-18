مطلوب عشائريا.. مقتل مواطن في البصرة

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل مواطن في منطقة مناوي باشا وسط محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "قتل مواطن في منطقة مناوي باشا وسط محافظة البصرة".



وأضاف، ان "المجني عليه من اهالي الناصرية ويعمل "حلاق" في البصرة"، موضحا انه "مطلوب بقضية عشائرية".

