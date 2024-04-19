بالتزامن مع القصف الإسرائيلي لإيران.. ماقصة الانفجارات ببغداد وبابل فجر اليوم؟

ونقلت صحيفة جورزاليم بوست، ان انفجارات طالت أصفهان ومحافظة السويداء جنوب سوريا، ومحافظة بغداد وبابل بالعراق.وكذلك، أفاد مراسل الميادين في بغداد بسماع دوي انفجار في منطقة نهر الإمام بمحافظة بابل جنوبي البلاد، لكن السبب لا يزال مجهولا، وكذلك اكد مراسل الحرة كذلك سماع دوي 3 انفجارات في العاصمة بغداد.وقالت وسائل اعلام محلية ان انفجارا سمع بمنطقة نهر الإمام بمحافظة بابل‬ جنوبي العراق بالتزامن مع تحليق واسع للمسيرات القاصفة والطائرات الحربية في الأجواء العراقية.ولم تتكشف أي معلومات واضحة او صريحة عن ذلك، كما لم تصدر السلطات الأمنية المختصة في العراق أي موقف او بيان بشأن المعلومات المتداولة، فيما لم يتسن للسومرية نيوز التأكد من المعلومات.وأكدت تقارير إيرانية ودولية، وقوع هجوم إسرائيلي على ايران بالقرب من مدينة أصفهان فجر اليوم الجمعة، الامر الذي أدى لتعليق رحلات الطيران فوق الأراضي الإيرانية لساعات قليلة قبل إعادة استئنافها صباح اليوم، فيما اكدت وسائل اعلام إيرانية رسمية عدم تسجيل اضرار على الأرض جراء الهجوم.