شرطة بابل تنفي حدوث انفجارات في المحافظة بالتزامن مع هجوم اصفهان

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه نفياً لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول سماع أصوات انفجارات في محافظة بابل ، تؤكد قيادة شرطة المحافظة على أن هذه المعلومات كاذبة ولا أساس لها من الصحة ".وأضافت انه "تهيب قيادة الشرطة بالمواطنين الكرام عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة ".وأكدت قيادة الشرطة أن الوضع الأمني في محافظة بابل مستقر تماماً، وأن القوات الأمنية تواصل مهامها في حفظ الأمن والنظام العام .ودعت قيادة الشرطة المواطنين إلى "الإبلاغ عن أي معلومات أو شائعات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل ، وذلك من خلال الاتصال على أرقام الطوارئ أو مراكز الشرطة القريبة ".