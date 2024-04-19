دوي انفجار شديد يهز مدينة المسيب شمال بابل

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "انفجارا شديدا وقع بمدينة المسيب شمال محافظة بابل".وأضاف: "الانفجار ناتج عن استهداف قاعة "كالسو" على طريق الدولي، في محافظة بابل بقصف مجهول".فيما اشارت مصادر أخرى الى انه "بعد الانفجار شوهد تحليق 13 طائرة أمريكية مسيرة متنوعة المهام بالأجواء العراقية، حيث تتجول بنطاق محافظة بغداد وبابل وكربلاء".المعلومات الأولية تشير إلى أن قاعدة كالسو ، تحتوي على مخازن لقوات الحشد الشعبي والجيش العراقي ، يستقر فيها لواء ٢٨ واللواء ١٧ في هيئة الحشد الشعبي وقسم من مديرية التدريب".فيما استنفرت صحة بابل سيارات الإسعاف للتوجه نحو قاعدة كالسو شمالي المحافظة.هذا ولم يتضح حتى اللحظة حجم الخسائر الناجمة عن هذا الانفجار او الجهة التي نفذته على وجه التحديد.