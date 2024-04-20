الجيش الأمريكي ينفي صلته بانفجار قاعدة كالسو في بابل

ووصفت سنتكوم في منشور على منصة إكس المعلومات التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق، الجمعة، بأنها "غير صحيحة".وقالت "لم تقم الولايات المتحد بشن غارات جوية في العراق الجمعة".وقالت هيئة الحشد الشعبي ان انفجارا وقع في قاعدة كالسو، ولم تتحدث الهيئة عن "قصف"، حيث يبدو ان المعلومات غير مؤكدة بعد بشأن وقوع قصف من عدمه.واستشهد مقاتل وأصيب 5 اخرين بحسب المعلومات الأمنية بشأن الحادث.