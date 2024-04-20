بعد واشنطن.. تل أبيب تنفي صلتها بانفجار قاعدة كالسو في بابل

السومرية نيوز-امن



كشفت وسائل اعلام أمريكية اليوم السبت، عن عدم مسؤولية الكيان الصهيوني في حادثة انفجار قاعدة كالسو في العراق.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي قوله "ليس لتل أبيب أي علاقة بالانفجار الذي وقع في العراق".



وجاء ذلك بعد نفي مماثل صدر من القيادة المركزية الامريكية، التي أكدت عدم مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في قاعدة كالسو ببابل.