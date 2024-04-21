اصدار احكام قضائية بشأن شجار المرور والشرطة الاتحادية

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان محكمة قوى الأمن الداخلي المنطقة الثالثة/ المحكمة الثانية، أصدرت حكماً بحق منتسب مرور تشاجر مع منتسب آخر من قوات الشرطة الاتحادية بالحبس الشديد سنة وستة أشهر مع إخراج من الخدمة، فيما حكمت على أحد منتسبي مفرزة الشرطة الاتحادية بغرامة مالية لمخالفته قوانين السير المروري وقررت الإفراج عن المنتسب الثالث الذي كان يرافقه.وأضافت انه "جاء ذلك بعدما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد منتسبي المرور ومفرزة من قوات الشرطة الاتحادية ترجلوا من عجلتهم وتشاجروا فيما بينهم في أحد تقاطعات منطقة المنصور في العاصمة بغداد أمام أنظار المواطنين".وأكدت انه "بعد إجراء التحقيق بهذا الحادث وإحالتهم الى القضاء صدرت الأحكام آنفة الذكر"، مشيرة الى انها "لن تسمح بأي سلوك يسيء إلى جهودها التي تبذلها من أجل خدمة المواطنين وتشدد على جميع المنتسبين بأن يكونوا على قدر المسؤولية في إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والنزاهة والموضوعية والكفاءة خاصة خلال أدائهم الواجب".