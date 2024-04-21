قبيل زيارة أردوغان.. مطار بغداد ينوه بشأن "إطلاقات مدفعية"

وذكر بيان للإدارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تسترعي الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية اهتمام المواطنين الى أنه سيجري إطلاق مدفعي صوتي تجريبي في الجانب العسكري ضمن مطار بغداد الدولي، في إطار التحضيرات البروتوكولية لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي من المقرر أن يصل العراق يوم غد الإثنين".وأشار إلى، أنه "يعتبر اطلاق 21 طلقة مدفعية من البروتكولات والقواعد المتوارثة لدى مراسيم استقبال كبار الشخصيات السياسية بين الدول".