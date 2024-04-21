أول تعليق عراقي على استهداف قاعدة أمريكية في سوريا

أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن ضبط سيارة انطلقت منها صواريخ استهدفت قاعدة للتحالف الدولي في سوريا.



وقالت الخلية في بيان، "شرعت قطعاتنا الأمنية ضمن قاطع عمليات غرب نينوى قرب الحدود العراقية السورية، بعملية بحث وتفتيش واسعة عن عناصر خارجة عن القانون استهدفت بالساعة ( 2150) من اليوم الأحد، قاعدة للتحالف الدولي بعدد من الصواريخ في عمق الأراضي السورية".

وأضاف البيان "عثرت قواتنا الأمنية على العجلة التي انطلقت منها الصواريخ وقامت بحرقها، ومازالت تواصل عملية البحث للقبض على الفاعلين لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم".

وكانت وسائل إعلام دولية أفادت، مساء الأحد، بدوي انفجارات بمحيط قاعدة أمريكية في سوريا، مؤكدة إطلاق 5 صواريخ من شمالي العراق.