هل نفذت القوات الامريكية قصفًا في العراق فجر اليوم؟

ودوت انفجارات في محيط القاعدة الأمريكية بحقل العمر شرقي ديرالزور بسوريا فجر اليوم الاثنين، بهجوم بصواريخ من العراق لأول مرة منذ اكثر من شهرين وبسقوط 5 صواريخ قرب القاعدة.خلية الإعلام الأمني، العراقية قالت انه تم ضبط العجلة التي انطلقت منها الصواريخ في نينوى وقامت بحرقها، ومازالت تواصل عملية البحث للقبض على الفاعلين لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.لكن بالمقابل، نقلت وكالة رويترز عن ان العجلة التي اطلقت منها الصواريخ تم قصفها بطائرة للتحالف الدولي.ونقلت رويترز عن مسؤول امريكي قوله إن مقاتلة تابعة للتحالف دمرت قاذفة صواريخ دفاعا عن النفس بعد أنباء عن هجوم صاروخي فاشل قرب قاعدة للتحالف في سوريا، مضيفا أنه لم يصب أي جندي أميركي.وقال المصدران الأمنيان وضابط كبير في الجيش إن شاحنة صغيرة تحمل منصة إطلاق صواريخ على ظهرها كانت متوقفة في بلدة زمار على الحدود مع سوريا.وذكر المسؤول العسكري أن الشاحنة اشتعلت فيها النيران نتيجة انفجار صواريخ لم تطلق فيما كانت طائرات حربية تحلق في السماء.وأضاف المسؤول العسكري الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر "لا نستطيع الجزم بأن الشاحنة قد تم قصفها من قبل الطائرات الأميركية ما لم نحقق في الحادث".