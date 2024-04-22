الجنائية المركزية: الاعدام بحق مجرمين اثنين ينتميان إلى "داعش"

السومرية نيوز – أمن



أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاثنين، حكماً بالاعدام بحق ارهابيين اثنين ينتميان إلى عصابات داعش الارهابية.



وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المجرمين قاما بالعمل في المفارز المالية والادارية والقتالية لتنظيم داعش الإرهابي".



وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3و4 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المجرمين قاما بالعمل في المفارز المالية والادارية والقتالية لتنظيم داعش الإرهابي".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3و4 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".