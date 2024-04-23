إعادة 33 فتاة هاربة إلى ذويها خلال الأشهر الثلاثة الماضية

وقال المتحدث الإعلامي للوزارة العميد مقداد ميري إنَّ هناك دوراً مهماً تقوم به مديرية الشرطة المجتمعية في توفير السلم المجتمعي والحد من الظواهر السلبية أو ما يقوم به ضعاف النفوس من استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض الابتزاز الإلكتروني."وأضاف أنَّ المديرية تمكنت من إيقاف 247 حالة ابتزاز إلكتروني خلال الثلاثة الأشهر الماضية وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للضحايا، فضلاً عن تمكن مفارز الشرطة المجتمعية من إعادة 33 فتاة هاربة وإيقاف 69 حالة عنف بحق أطفال و73 حالة عنف ضد النساء.وأشار ميري إلى أنَّ مفارز الشرطة المجتمعية تعمل على توفير الرعاية اللاحقة التي تتضمن متابعة أحوال الضحايا وتقديم الدعم المجتمعي لهم، لافتاً إلى تصعيد إجراءات الوزارة للحد من ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية أبرزها الابتزاز الإلكتروني، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.