تفاصيل "ضربة حمرين" الجوية في ديالى

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه " بجهود مميزة ومتابعة حثيثة ونضج استخباري كبير وبمعلومات دقيقة جدا من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون والتنسيق مع خلية الاستهداف/قيادة العمليات المشتركة نفذ صقور سلاح F16 ضربة جوية ساحقة على احد اوكار عناصر داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين/قاطع قيادة عمليات ديالى الساعة 0810 من صباح هذا اليوم".واضاف البيان، ان "الضربة الناجحة ادت الى قتل عدد من الارهابيين"، مشيرة الى انه "سنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها".