إطفاء السلف والقروض لهذه الفئة

وذكر بيان للجهاز ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يدعو ذوي شهداء جهازنا الذين في ذمة شهدائهم حصرا قروضا او سلفا من المصارف الحكومية ولم يتم تسديدها إلى مراجعة قسم التقاعد خلال مدة (15) يوماً من تاريخ نشر الإعلان للفترة من (24 نيسان ولغاية 8 أيار 2024) ليتسنى لنا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لغرض إطفاء القروض والسلف التي بذمتهم تخليدا لتضحياتهم".ودعا، ذوي الشهداء إلى "استصحاب معهم ما يؤيد قيمة المبلغ المتبقي بذمة الشهيد مع اسم المصرف ورقم المصرف ورقم الفرع المقترض منه".