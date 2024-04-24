استغلالهن لأغراض "غير أخلاقية".. القبض على عصابة للمتاجرة بالفتيات في بغداد

الوكالة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مفارز وكالة الاستخبارات/ مديرية مكافحة الجريـمة المنظمة المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر، ألقت القبض على عصابة مكونة من (6) متهمين، وذلك بعد رصد معلومات تفيد بوجود عصابة للمتاجرة بالفتيات واستغلالهن لأغراض غير أخلاقية في بغداد حيث تشكيل فريق عمل استخباري ومتابعة ميدانية، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استحصال الموافقات القضائية الأصولية وإلقاء القبض على كافة المتهمين بالجرم المشهود.كما ضبطت بحوزتهم على فتيات يتم استغلالهن لأغراض غير أخلاقية من اجل الكسب المادي، ودونت أقوالهم بالاعتراف وأُحيلوا الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل، بحسب البيان.تذكر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالرقم الساخن المجاني (144).