الاطاحة بـ 3 إرهابيين وتاجر مخدرات في 4 محافظات

وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن عمليات التنسيق والتعاون المستمرة بين جهاز مكافحة الإرهاب ومديرية عمليات جهاز أسايش اقليم كردستان، تمكنا من إلقاء القبض على احد المطلوبين في محافظة السليمانية".وفي عملية منفصلة، أضاف البيان، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكن جهاز نكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على احد الارهابيين في قضاء ابي غريب من العاصمة بغداد".وأشار إلى، أن "مفارز الجهاز تمكن من إلقاء القبض على احد فلول عصابات داعش في محافظة صلاح الدين".وفي إطار مكافحة آفة المخدرات، أوضح البيان، أن "جهاز مكافحة الارهاب تمكن من القاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة البصرة".