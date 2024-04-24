السومرية نيوز – أمن



أفادت مصادر في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء 24 نيسان 2023، بتكليف تكليف قائدين جديدين لشرطة الكرخ والرصافة.



وذكرت المصادر للسومرية نيوز انه تم تكليف اللواء مشتاق الحميري قائداً لشرطة الكرخ، وتكليف اللواء علي كريم قائداً لشرطة الرصافة، دون المزيد من التفاصيل