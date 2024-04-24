العراق وسوريا يتباحثان بشأن ضبط الحدود ويؤكدان على مكافحة الإرهاب

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، التقى اليوم الأربعاء، وعلى هامش الاجتماع الثاني عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن، والمنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، مستشار الأمن الوطني في رئاسة الجمهورية السورية، علي مملوك".وشهد اللقاء "استعراض آخر تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار وسبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين".وأكد الجانبان، وفق البيان، على "ضرورة استمرار التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب وضبط حدود البلدين والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لترسيخ دعائم أمن واستقرار مستدامين في المنطقة".