الداخلية تكشف حقيقة وجود "سيارة مفخخة" في الموصل

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "لا صحة للأنباء التي تم تناقله عن وجود سيارة مفخخة في مدينة الموصل وتفكيكها من الجهات المختصة إذ لا وجود لأي عجلة مفخخة داخل المدينة".وبين ان "هناك سيارة تعود لأحد طلبة الجامعة تركها في الشارع القريب من الجامعة ودخل الى الكلية ومن ثم عاد اليها، مجدداً إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً".وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، قد تناقلت مزاعم وجود سيارة مفخخة في مدينة الموصل.