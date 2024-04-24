"والي ديالى وطبيب التنظيم".. هويات قتلى داعش بضربة حمرين الأخيرة

وقال أبو رغيف، في منشور له على منصة "أكس"، إنه "بجهودٍ فائقة العناية، مديرية الاستخبارات العسكرية وبالاشتراك مع خلية الاستهداف تحقق ظفراً أمنياً نوعياً نادر الوقوع، وبضربة للـf16، في سلسلة جبال حمرين وتتمكن من قتل والي ديالى ابو ليلى العراقي وكذلك قتل طبيب تنظيم داعش والمتخصص بعلاج جرحى التنظيم".وأضاف، "ضربةً نوعية تستحق الثناء".ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، قتل قياديين خطرين من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى.وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "لاحقاً لبيان الضربة الجوية التي جاءت بجهود مميزة ومتابعة حثيثة ونضج استخباري كبير وبمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون والتنسيق مع خلية الاستهداف //قيادة العمليات المشتركة وبعد أن نفذ صقور سلاح F16 ضربة جوية على احد اوكار عناصر داعش الارهابية في سلسلة جبال حمرين/قاطع قيادة عمليات ديالى في الساعة 0810 من صباح هذا اليوم، فقد خرجت قوة من الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات ديالى وكتيبة الاستطلاع التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية لتفتيش المكان المستهدف".وأشار البيان، إلى "العثور على جثتين لإرهابيين اثنين خطرين من قيادات داعش، كما تم العثور على كميات من الأسلحة والاعتدة والمعدات لعناصر التنظيم الإرهابي".