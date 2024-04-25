مئات الضباط والمنتسبين ينتشرون في "البتاوين" منذ الفجر.. ماذا يجري؟

وقالت وزارة الداخلية في بيان مقتضب، انها اطلقت عملية أمنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاوين ضمن العاصمة بغداد فجر اليوم الخميس، بمشاركة المئات من ضباطها ومنتسبينها، لإلقاء القبض على المطلوبين المخالفين، يرافقها جهد خدمي لتقديم الخدمات للمواطنين ورفع التجاوزات.ومنطقة البتاوين تعرف شعبيا بانها منطقة تكثر فيها العصابات وممارسات الدعارة، وبالتزامن مع العملية الأمنية تظهر الخرائط وجود ازدحامات كبيرة في ازقة وشوارع البتاوين الان.