7 ملايين رشوة لتصفير "دين بملياري دينار"... الإطاحة بموظف في مديرية تنفيذ الانبار

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان ملاكاتها في محافظة الأنبار تمكنت من الإيقاع لمُوظَّف في إحدى مديريَّات التنفيذ بالمُحافظة متلبساً باقتراف جريمة الرشوة".وأشارت الى ان "العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، جاءت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار فريق عمل؛ للتحرِّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تتضمَّن تورُّط أحد موظفي شعبة المتابعة في مديريَّة تنفيذ الأنبار بعرض رشى".وأردف مكتب الإعلام إنَّ "الفريق استطاع بعد نصب كمينٍ للمُتَّهم من الإيقاع بمُوظَّفٍ في مُديريَّة تنفيذ الرمادي - شعبة المتابعة متلبساً بدفع مبلغٍ ماليٍّ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ملايين دينار من أصل (٧,٥٠٠,٠٠٠) ملايين دينارٍ إلى وكيل الدائن".وتابع المكتب إن "المبلغ تمَّ دفعه بعد قيام المُتهم بالضغط على وكيل الدائن؛ لغرض الموافقة على تسوية مبلغ الدين المُترتّب بذمّة المدين لدى مديريَّة التنفيذ والبالغ قدره (١,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار".ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات الجريمة على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيف المتهم وفق أحكام المادة ٣١٠ من قانون العقوبات.